Il ceo di Salt critica burocrazia per ampliare la rete

La costruzione e l’ampliamento della rete per la telefonia mobile in Svizzera può essere lenta. Lo ha detto Il CEO di Salt Pascal Grieder in un’intervista pubblicata oggi dalla “Aargauer Zeitung”. Il problema non riguarderebbe solo le infrastrutture 5G. La questione è soprattutto di tipo burocratico: “Per i lavori di manutenzione in certi Cantoni dobbiamo effettuare tutta la procedura dei permessi di costruzione”, ha detto Grieder. In alcune realtà, poi, il personale preposto a occuparsi di queste cose è scarso, fatto che porta a lunghe attese. “Ci possono essere ritardi fino a cinque anni, fatto che si ripercuote sulla qualità della rete”, ha aggiunto.