Il Centro vuole “relazioni pragmatiche” con Bruxelles

L’Alleanza del Centro chiede al Consiglio federale di agire per difendere in maniera pragmatica gli interessi della Svizzera a Bruxelles. Il partito di Gerhard Pfister vuole un approccio che preservi la competitività dell’economia elvetica e che tenga conto della sovranità e della responsabilità sociale nei negoziati con l’UE.

A queste conclusioni è giunto il gruppo parlamentare del Centro, che si è riunito in una “giornata di clausura” oggi a Spiez (BE) per discutere in maniera approfondita il dossier europeo. Da quando il Consiglio federale ha deciso, nel maggio 2021, di interrompere i negoziati sull’accordo quadro istituzionale, la Confederazione si trova in un’impasse che minaccia la prosperità del Paese, secondo il Centro.