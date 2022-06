Ikea richiama le caffettiere “Metallisk”

Ikea, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), richiama le caffettiere della linea “METALLISK 0,4L” con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile e un timbro posto sulla parte esterna del fondo della caffettiera che riporta una data tra il 2040 e il 2240 (anno + settimana). Lo comunica Ikea spiegando che queste caffettiere potrebbero esplodere con il rischio di causa ustioni e infortuni. Ai consumatori verrà ovviamente rimborsato il prezzo del prodotto. Ikea ci tiene a sottolineare che il presente richiamo non riguarda le caffettiere con timbro diverso o con valvola in ottone (riconoscibile per il colore dorato).