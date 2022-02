Ignazio Cassis in visita in Niger settimana prossima

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis sarà in visita in Niger dal 7 al 9 febbraio. Sarà accompagnato dalla presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin e dal presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) Peter Maurer.

“Il Niger non è solo uno degli Stati più vulnerabili del mondo, ma è anche il più importante Paese di transito dei flussi migratori che dall’Africa occidentale si dirigono verso l’Europa”. L’estremismo violento nelle regioni limitrofe ha peggiorato la situazione per quanto riguarda la sicurezza, la crisi umanitaria e la povertà. In Niger circa 3,7 milioni di abitanti dipendono dagli aiuti umanitari e un bambino su due non va a scuola.