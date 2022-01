I Verdi: “Non vogliamo sottrarre un seggio al Ps”

Qualora i partiti borghesi offrissero loro un seggio in Consiglio federale a spese del PS, i Verdi non accetterebbero: lo sostiene il presidente ecologista Balthasar Glättli spiegando di non voler silurare l’alleanza con i socialisti per entrare in governo.

Spinta ecologista “necessaria”

Glättli aveva già avanzato in passato la pretesa di un seggio verde dopo le elezioni federali del 2023. “Esigiamo questo seggio per spingere la questione ecologica, e a questo scopo ci servono due socialisti”, afferma in un’intervista pubblicata oggi dai giornali romandi di Tamedia. Se un rappresentante dei Verdi dovesse essere eletto al posto di un socialista verrebbe invitato a rifiutare, spiega il consigliere nazionale zurighese: i Verdi non devono stare a un gioco volto a danneggiare la sinistra.