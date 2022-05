“I rifugi ci sono, ma alcuni vanno sistemati”

Niente paura: nel complesso, la Svizzera dispone di un numero elevato di rifugi con posti protetti per tutta la popolazione, anche se vi sono ancora lacune a livello locale. Parola del Consiglio federale che, rispondendo a un’interpellanza di Manuel Strumpler (UDC/TG), riconosce che diverse installazioni necessitano tuttavia di un ammodernamento.

Rifugi nuovamente in uso

Stando al consigliere nazionale, a causa della guerra in Ucraina e di un quadro di minaccia che si ripropone all’improvviso, i rifugi della protezione civile, che negli ultimi anni sono stati utilizzati più che altro come depositi, sale prova per gruppi musicali e locali hobby, sono tornati di attualità. Diversi media, stando al deputato, hanno infatti parlato dei rifugi sottolineando il fatto che tutti gli abitanti della Svizzera avrebbero a disposizione un posto protetto in caso d’emergenza.

Un dato di fatto

Per il governo tale affermazione non è solo teorica: nel complesso è così, anche se ci sono lacune locali. Ecco spiegato come mai l’obbligo di costruire simili strutture rimanga in vigore. I deficit vengono colmati dai Cantoni/Comuni attraverso la realizzazione di rifugi pubblici o la riconversione degli impianti di protezione che non sono più necessari. Quanto alla sicurezza di simili installazioni, i rifugi costruiti prima del 1984 soddisfano tuttora i requisiti prescritti. Benché siano stati realizzati secondo direttive tecniche non più attuali, sono considerati rifugi completi conformemente alla classificazione qualitativa.

Prossimamente sostituiti

Tuttavia, secondo l’esecutivo, per motivi di età i componenti tecnici, in particolare gli apparecchi di ventilazione e i filtri antigas, dovranno essere progressivamente sostituiti nei prossimi anni. I fondi dei contributi sostitutivi disponibili nei Cantoni e nei Comuni sono destinati a questo scopo. Spetta ai Cantoni gestire la costruzione dei rifugi, smantellare i rifugi non più funzionali e rimodernare i rifugi utilizzando i contributi sostitutivi, sottolinea il governo.