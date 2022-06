I ricercatori svizzeri e inglesi inviano una lettera a Von der Leyen

Nell’ambito della campagna “Stick to Science” (Rispettare la scienza) ricercatori svizzeri e britannici hanno inviato una lettera aperta alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nella missiva chiedono un aiuto per un’associazione della Confederazione e del Regno Unito al programma di ricerca “Orizzonte Europa”. I promotori della campagna scrivono nella lettera, pubblicata oggi, che si rivolgono alla presidente dell’esecutivo europeo a nome dei 5’600 ricercatori e organizzazioni di ricerca che hanno firmato “Stick to Science”.