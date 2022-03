I miliardi dei russi nelle banche svizzere

Non si conoscono gli importi bloccati a seguito delle sanzioni

L’ex numero uno di UBS non ha voluto invece avanzare stime riguardo agli importi bloccati dagli istituti in seguito alle sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina. La situazione potrebbe farsi più chiara in estate: entro l’inizio di giugno le banche devono infatti segnalare i fondi congelati alla Segreteria di Stato dell’economia (Seco). Oltre a bloccare i conti di persone sulla lista delle sanzioni gli istituti non possono più accettare depositi di più di 100’000 franchi da clienti russi.