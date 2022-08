I fuochi d’artificio mandano in fiamme due barche

Primo agosto col botto sul lago di Sarnen, nel Canton Obvaldo. In occasione dei festeggiamenti del 1. agosto un malfunzionamento all’impianto di lancio del materiale pirotecnico ha fatto esplodere in maniera incontrollata i fuochi d’artificio che hanno iniziato a scoppiare in tutte le direzioni, causando due incendi sulle chiatte che trasportavano l’esplosivo. I due comandanti delle navi sono stati portati in salvo, ma uno è rimasto leggermente ferito. Lo ha comunicato la Polizia cantonale obvaldese.