“I francesi hanno comunicato male con Berset”

Si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda che ha visto protagonista in Francia il consigliere federale Alain Berset, costretto ad atterrare il 5 luglio mentre stava pilotando da solo per diporto un aereo noleggiato: stando al domenicale svizzerotedesco “SonntagsZeitung”, la sicurezza aerea francese avrebbe commesso una grave errore.

“Comunicato male con Berset”

I messaggi radio, di cui riferisce il giornale, indicano che il servizio di controllo del traffico aereo francese ha comunicato male con Berset, chiamandolo tre volte via radio con l’identificativo “HB-TOR”, mentre il suo aereo a noleggio era in realtà contrassegnato da “HB-TDR”. Pertanto il friburghese non ha reagito alle comunicazioni poiché credeva che non si riferissero a lui, secondo gli esperti di aviazione intervistati dal domenicale.

Scattata l’operazione di polizia aerea

Berset, partito dalla Svizzera con un Cessna 182, è atterrato dapprima a Dole per espletare le formalità doganali. In seguito ha ripreso il viaggio diretto a Châtellerault volando a 2900 metri di altitudine. Durante il volo ha però attraversato per un breve tratto l’area riservata dell’aeroporto militare di Avord, facendo scattare l’operazione di polizia aerea; due caccia francesi lo hanno intercettato. Costretto ad atterrare a Thouars, Berset è stato sottoposto a un controllo da parte dei gendarmi. In seguito, ha potuto riprendere il volo.