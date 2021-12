I cantoni latini chiedono quarantena di 7 giorni

Per il capo del Dipartimento giurassiano dell’economia e della sanità, andrebbe invece rafforzato l’isolamento delle famiglie e dei contatti stretti per i non vaccinati. Solo le persone che sono state vaccinate di recente o che hanno ricevuto la terza dose dovrebbero essere esentate.

Anche l’UFSP per quarantena di 7 giorni

Stando al Blick.ch, anche l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avrebbe raccomandato in una lettera ai cantoni un accorciamento del periodo di quarantena a sette giorni. Una modifica in tal senso della relativa ordinanza è prevista, ma poiché per far questo è necessaria una decisione del Consiglio federale, alle autorità cantonali sarebbe in un primo tempo concesso di agire autonomamente. Ciò è giustificato dal fatto che il tempo stringe, secondo l’UFSP.