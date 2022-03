Hotel liberi di proporre tariffe inferiori a quelle dei siti

Rafforzare la competitività degli hotel

Nel corso del dibattito, il plenum non ha vietato soltanto le clausole di parità tariffaria, come prevedeva il Governo nel suo progetto - frutto di una mozione del "senatore" Pirmin Bischof (Centro/SO) del 2016 - ma anche le clausole di parità in generale, quindi anche quelle di parità di disponibilità e di parità di condizioni. Il plenum ha tuttavia deciso di non prevedere sanzioni penali per chi non rispetterà tali disposizioni. Con questa revisione, il parlamento vuole proibire le clausole di parità tariffale nei contratti tra le piattaforme come Expedia o Booking e i fornitori di alloggi allo scopo di rafforzare la competitività degli hotel.