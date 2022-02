Hotel liberi di proporre tariffe inferiori a piattaforme online

Vietare le clausole di parità in generale

Ma la commissione non intende unicamente, come il Consiglio federale, vietare le clausole di parità tariffaria, bensì le clausole di parità in generale, quindi anche quelle di parità di disponibilità e di parità di condizioni. Con 18 voti a 6 ha quindi deciso di approvare una proposta in tal senso, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari. La Cag-N ha inoltre deciso di non prevedere sanzioni in caso di violazione del divieto.