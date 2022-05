Horizon, la Svizzera è sempre esclusa

Il Consiglio federale ha varato stamane misure di ampia portata per far fronte all’esclusione della Svizzera dal programma di ricerca dell’UE Horizon Europe. Come lo scorso anno, anche nel 2022 gli scienziati elvetici impegnati in progetti UE saranno finanziati direttamente dalla Confederazione, per un costo complessivo di 1,2 miliardi di franchi per il biennio. Obiettivo di Berna resta comunque la rapida associazione.

Niente finanziamenti UE

Nell’ambito del pacchetto Horizon 2021-2027, la Svizzera continua a essere un Paese terzo non associato e può partecipare a circa due terzi dei bandi, senza però percepire finanziamenti dall’UE, ricorda l’Esecutivo in una nota. Per questo motivo, anche nell’anno in corso li finanzierà la Confederazione. Il Governo ha messo a punto offerte di promozione analoghe presso il Fondo nazionale svizzero e Innosuisse anche per le borse individuali del Consiglio europeo della ricerca o del Consiglio dell’innovazione così come per le azioni Marie-Skłodowska-Curie, momentaneamente inaccessibili agli attori che operano in Svizzera.

Misure transitorie

L’Esecutivo ha anche adottato misure transitorie per i settori strategici del calcolo ad alte prestazioni, della ricerca quantistica e della navigazione spaziale, dai quali i ricercatori elvetici sono attualmente esclusi. Gli interventi sono ricalcati sugli strumenti dei programmi dell’UE e intendono garantire che la Svizzera mantenga la sua posizione di punta in questi settori. Saranno avviate presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e attraverso i programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA).