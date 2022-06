Horizon: Berlino vuole l’adesione della Svizzera

Il ministro tedesco dell'economia, Robert Habeck, e la ministra degli esteri, Annalena Baerbock, hanno recentemente parlato della Svizzera con il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per le relazioni con la Confederazione Maros Sefcovic. Berlino vuole che i negoziati con Berna sul programma di ricerca Orizzonte Europa inizino in tempi brevi. Lo ha reso noto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS. Secondo la Germania, la Commissione europea dovrebbe anche avviare al più presto negoziati con la Confederazione in merito al programma “Erasmus plus”, ha precisato il DFAE.