Hacker etici a caccia di vulnerabilità

Allo fine di potenziare la scurezza dell’infrastruttura IT e ridurre i ciber-rischi in modo efficace ed economicamente vantaggioso, la Confederazione si è dotata di una piattaforma centrale per programmi “bug bounty”. Lo comunica il Dipartimento federale delle finanze, spiegando che degli hacker etici avranno il compito di setacciare i sistemi informatici dell’Amministrazione federale con l’obiettivo di trovare vulnerabilità. Il tutto sotto la guida del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e in collaborazione con Bug Bounty Switzerland SA.

L’importanza della rapidità

Le vulnerabilità dei sistemi informatici rappresentano una porta d’ingresso prediletta per i ciberattacchi. Proprio per questo motivo è importante individuare e correggere le falle di sicurezza il più velocemente possibile. Gli aggressori riescono a infiltrarsi in un sistema tramite la falla di una pagina web o di una componente del software, con la possibile diffusione all’interno di un sistema dove potrebbero essere provocati altri danni. Ed è proprio per questo motivo che la rapidità è essenziale in situazioni del genere. Spesso i test di sicurezza standard non sono più sufficienti per individuare le debolezze nascoste. Ed ecco perché, nel quadro di programmi “bug bounty”, in futuro saranno gli hacker etici a cacciare le vulnerabilità dei sistemi informatici e delle applicazioni in ambiente produttivo.

Progetto pilota 2021

Già nella primavera del 2021 si era condotto un progetto pilota, che aveva dimostrato che i programmi “bug bounty” permettono l’individuazione ed eliminazione efficace di vulnerabilità dai sistemi informatici e dalle applicazioni. Lo scorso anno, gli hacker etici avevano setacciato sei sistemi del DFAE e dei Servizi del Parlamento. Viste le esperienze maturate con questo progetto pilota e sulla base delle conoscenze attuali, si è deciso di mantenere il programma “bug bounty”, nonché di estenderlo al maggior numero possibile di sistemi dell’Amministrazione federale sotto la guida dell’ NCSC.