Un menù diviso in 7 tappe e distribuito su un percorso di 9 km che si snoderà lungo il centro città di Zurigo. È Gusta Ticino a Zurigo, l’evento che inaugurerà la stagione degli eventi culinari autunnali. La nuova passeggiata enogastronomica si svolgerà sabato 17 settembre 2022, ospite del rinomato festival “Food Zürich”. L’iniziativa, comunica TicinoTurismo, riunisce oltre 20 partner in un prodotto turistico che spopola al Sud delle Alpi, ma che per la prima volta vuole conquistare anche il pubblico d’oltralpe. La partenza, cadenzata tra le ore 08.00 e le 11.50, è organizzata a gruppi di 50 persone da Europaallee, nei pressi della stazione centrale. “L’iniziativa è un’occasione unica per l’enogastronomia del nostro Cantone, un progetto che è nato ed è stato realizzato da numerosi partners ticinesi in collaborazione con la Food Zürich, le istituzioni e i ristoratori della città. Una collaborazione che è nata in modo molto naturale e che si fonda su valori comuni quali l’artigianato, la tradizione e la passione per la buona cucina ticinese!” affermano i membri del Comitato organizzativo, Manuela Nicoletti, Fabio Guerra e Ivan Trezzini.