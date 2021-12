Guida in contromano vicino al tunnel del Gottardo

Nella sera del 25 dicembre, intorno alle 18:45, un uomo ha percorso diverse centinaia di metri in contromano nei pressi della galleria del San Gottardo, fortunatamente senza causare incidenti.

Secondo quanto riportato dalla polizia urana, il guidatore, un uomo di 75 residente nel cantone, si sarebbe prima fermato nell’area riservata di fronte all’ingresso del portale nord della galleria, per poi svoltare e dirigersi verso nord sulla corsia opposta, percorrendo svariate centinaia di metri in contromano, lasciando poi l’autostrada nei pressi di Schöni. Durante questa pericolosa manovra l’uomo ha incrociato due veicoli che sono riusciti ad evitarlo scostandosi mentre un terzo ha dovuto compiere una frenata d’emergenza per evitare la collisione.