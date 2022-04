Guerra, si teme impatto sull’approvvigionamento

Cercare di compensare con altre fonti

L'Unione europea (Ue) farà certamente il possibile per assicurare l'approvvigionamento di gas per il prossimo inverno. Cercherà di compensare la mancanza di gas russo con altre fonti. Nonostante questo, le forniture russe non potranno essere completamente rimpiazzate. La guerra in Ucraina potrebbe quindi avere ripercussioni sull'approvvigionamento elettrico in Svizzera. In caso di carenza di gas e scarsa disponibilità di capacità di produzione in Germania e in Francia, la situazione potrebbe diventare critica anche per la Svizzera. Se la fornitura di gas russo dovesse essere completamente interrotta, occorrerebbe razionare l'elettricità in Svizzera, secondo Luginbühl.