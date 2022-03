Guerra in Ucraina, cieli svizzeri chiusi per sorvoli “militari”

Nessun sorvolo della Svizzera da parte di velivoli coinvolti nella guerra in Ucraina, specie se destinati a portare sostegno militare alle parti belligeranti, in particolare mediate la fornitura di armi. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

Respinte le domande di sorvolo per chi è legato al conflitto

In relazione all’aggressione russa in Ucraina, il governo ha stabilito che saranno respinte tutte le domande di sorvolo del territorio elvetico presentate da parti legate al conflitto e da altri Stati. Fanno eccezione i voli destinati - anche militari - a scopi umanitari, di assistenza medica e al trasporto di feriti. Alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, la Svizzera respingerà le richieste di sorvolo da parte di velivoli militari delle parti belligeranti effettuati a scopo militare e i sorvoli da parte di aeromobili di altri Stati destinati a prestare sostegno militare alle parti al conflitto, in particolare tramite la fornitura di materiale bellico.