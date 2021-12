Guasto ai certificati Covid, niente emissione per un’ora

A causa di un guasto, per poco più di un’ora non è stato possibile emettere nuovi certificati covid in Svizzera. Lo annuncia l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) su twitter, che specifica tuttavia come il guasto sia stato ora risolto. Cionondimeno, l’ufficio invita tutti coloro che devono ricevere il certificato sanitario a contattare il loro centro vaccinale o di test se non dovessero ricevere il pass nelle prossime ore. Non vengono forniti dettagli sull’origine del problema. Il guasto non ha riguardato invece la presentazione e la verifica dei certificati Covid già emessi.