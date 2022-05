Guardiacaccia abbattono un lupo nell’Alto Vallese

I guardiacaccia hanno ucciso un lupo oggi nella regione di Schattenberge-Augstbord, nell’Alto Vallese. Lo ha riferito il Consiglio di stato vallesano a margine di una conferenza stampa sul predatore. Il cantone vuole regolare la popolazione di lupi entro 6 mesi.

L’abbattimento ordinato questa settimana

L’abbattimento del lupo fra i comuni di Ergisch e Unterbäch era stato ordinato questa settimana dal Consiglio di stato vallesano. Il grande predatore aveva ucciso 28 animali da reddito in situazione protetta su superfici agricole utili, soddisfando così i requisiti per dare il via all’abbattimento dell’animale.

“Situazione incontrollabile”

Il governo cantonale, citato in conferenza stampa, invierà una lettera al Consiglio federale per chiedere l’autorizzazione “di regolare il sovrappopolamento di lupi per sei mesi”. Da inizio anno, 92 animali da reddito sono stati uccisi dal lupo in Vallese, 31 di questi si trovavano in ambito protetto. Una situazione che, a detta del consigliere di Stato Frédéric Favre, “è diventata incontrollabile”.