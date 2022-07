Grütli, via il direttore

Poco prima della Festa nazionale, la Società svizzera di utilità pubblica (SSUP), che amministra il praticello del Grütli, si è separata del direttore Lukas Niederberger, in carica da anni. La causa sono “divergenze su questioni di gestione”. Queste divergenze hanno portato il comitato dell’associazione a mettere fine alla collaborazione con il 58enne, si legge in un tweet della SSUP.

Sconosciute le ragioni delle divergenze

Secondo quanto si legge in articoli pubblicati oggi dalle testate CH-Media, né il comitato direttivo - presieduto da Nicola Forster - né Niederberger hanno voluto dare maggiori informazioni, per ragioni di ordine giuridico. Il gesuita, teologo e autore Lukas Niederberger è quindi rimasto al vertice dell’organizzazione per nove anni. Il suo posto è stato preso ad interim da Peter Haerle, responsabile culturale di lunga data della Città di Zurigo. Tutti i progetti proseguono come previsto, ha precisato in una nota.