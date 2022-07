Grande successo per il Paléo di Nyon

“Che gioia tornare!” “Abbiamo corso un rischio con i due nuovi palchi”, ha dichiarato il direttore del festival Daniel Rossellat. Oltre al programma musicale, anche la scenografia è stata accolta con grande favore. “Ci sentiamo come un subacqueo che, dopo un’apnea, ritrova la gioia di respirare”, ha spiegato in senso figurato il capo di Paléo Festival, in riferimento alle due edizioni annullate a causa della pandemia da SARS-CoV-2.

“Il pubblico si è organizzato per affrontare il caldo” Nonostante il clima torrido che ha accompagnato il festival, il numero di interventi sanitari è rimasto stabile o addirittura in calo rispetto alle altre edizioni. “Il pubblico è stato informato e ha preso le misure necessarie”, ha notato la portavoce Michèle Müller.

Per Daniel Rossellat, non esiste un “tempo ideale” per un festival. Ma ha ammesso che firmerebbe “per 20 anni” se gli venissero offerte le stesse condizioni meteorologiche di quest’anno per le prossime edizioni.