Governo grigionese si prepara a sostenere i media

Il Governo dei Grigioni ha preso atto del rapporto sui media e sul loro sostegno nei Grigioni elaborato dall’Università di San Gallo e dalla Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR). Sono numerose le misure proposte per un aiuto pubblico ai media.

Secondo il comunicato odierno del Deca, nel quadro dell’elaborazione dello studio sono stati considerati i media stampati, quelli audiovisivi e le piattaforme online. Inoltre, allo scopo di rilevare il modo in cui i media vengono percepiti in questo cantone, si sono svolte delle interviste a rappresentanti dei settori economico, politico e culturale grigionese. Il lavoro dei due atenei della Svizzera orientale è stato consegnato nella primavera 2021 e contiene anche una serie di misure concrete per garantire un futuro sostenibile a tutti i media, sia cartacei, sia multimediali, oppure online.