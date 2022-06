Governo, Cassis e Keller-Sutter smorzano le critiche

I consiglieri federali Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter hanno provato oggi ad Andermatt (UR) a smorzare le polemiche all'indirizzo del Governo. I due rappresentanti del Plr in Consiglio federale hanno da un lato relativizzato le critiche all'Esecutivo, mentre dall'altro hanno mostrato comprensione di fronte alla stanchezza della gente, duramente provata dalla crisi del coronavirus e ora dagli effetti dell'invasione russa in Ucraina. Il presidente della Confederazione è poi tornato a parlare delle relazioni con l'Unione europea.

“Criticare il Governo è uno sport popolare”

I due ministri liberali, come detto, hanno difeso l'operato del Governo. Per Cassis, il Consiglio federale è adatto a una crisi e il 70-80% della popolazione ha fiducia in esso, nonostante le “critiche brutali” dei media. “È un valore record e dobbiamo prenderci cura di questo capitale”, ha sottolineato il ticinese. Keller-Sutter è invece dell’avviso che criticare l’Esecutivo sia attualmente di moda, a tal punto da diventare, stando alle sue parole, uno “sport popolare in Svizzera”.

Stanchezza nella popolazione

In occasione dell'assemblea dei delegati del Plr, Cassis e Keller-Sutter hanno poi discusso delle crisi che si stanno accavallando. A causa della guerra in Ucraina e degli effetti della pandemia, il presidente della Confederazione “percepisce una grandissima stanchezza” tra la popolazione. Per la ministra sangallese, il clima nella società si è deteriorato a causa della crisi del coronavirus, lasciando forse “qualche crepa”. A suo avviso, è inaccettabile che le minacce personali siano aumentate. “Le persone - ha sottolineato - devono essere libere di esprimere le proprie opinioni”. Nel Consiglio federale, Keller-Sutter vorrebbe vedere una “cultura più forte del dibattito”. Cassis, dal canto suo, ha invece parlato di una “cultura pacifica della disputa” che ha finora prevalso nelle riunioni di governo.

Cassis: “Avanti con il dossier Ue”

Il presidente della Confederazione, nel suo discorso davanti ai delegati del liberali, è tornato a parlare dei rapporto con l'Unione europea. Il ticinese ha espresso la volontà del Consiglio federale di andare avanti nel dossier, ma anche l'Ue deve fare la sua parte. Il divario che rimane da colmare nei negoziati non può essere colmato dalla sola Svizzera. Dopo il fallimento dell'accordo quadro, il Governo era disposto a discutere nuovamente delle relazioni con Bruxelles, ma ancora non è chiara la strada che si vuole intraprendere. Anche perché “il Consiglio federale non è il re, ha bisogno del popolo per un accordo”, ha aggiunto Cassis. Al momento, tutti si lamentano e scrivono lettere, spiega il consigliere federale ticinese, criticando però il fatto che non sia stata proposta alcuna soluzione. “Se qualcuno ha riconosciuto un problema ma non contribuisce alla sua soluzione, è lui stesso parte del problema”, ha affermato. Il PLR, durante l'assemblea di oggi, discuterà in merito a una presa di posizione sulla politica europea. Cassis ha definito la proposta “un buon documento”, anche se non coincide al 100% con quanto sta facendo il Consiglio federale.