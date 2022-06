Gli svizzeri prediligono le piattaforme straniere

Boom con la pandemia

A rivelarlo è uno studio pubblicato oggi dall’istituto CBCommerce Europe, in cui si illustra come l’esplosione del commercio in rete provocata dalla pandemia sia andata a beneficio non solo dei venditori indigeni. In Svizzera il fenomeno sembra più accentuato che altrove, visto che la quota di mercato degli acquisti online su piattaforme estere è nettamente superiore alla media continentale. Tale quota è salita infatti di 4 punti percentuali, stabilendosi nel 2021 poco sotto al 43%. Un dato che colloca la Confederazione al sesto posto in Europa, dove la media si ferma al 27%. Questa percentuale è ad esempio più elevata in Paesi come il Lussemburgo (82%), l’Irlanda (70%) e il Portogallo (50%). In fondo all’apposita graduatoria si trovano invece i Paesi Bassi (16%), la Gran Bretagna (17%) e la Francia (20%). In totale, l’anno scorso il commercio online transfrontaliero in Europa ha raggiunto un volume di 171 miliardi di euro. Da notare che il settore dei viaggi è stato escluso dallo studio.