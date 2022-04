Gli obiettivi di Chiesa per l’Udc

Marco Chiesa ha fatto il bis. L’assemblea dei delegati Udc, riunitasi ieri a Coira, lo ha rieletto presidente dell’Udc nazionale per i prossimi due anni. L’impegno non è da poco: Chiesa sarà l’uomo che guiderà il primo partito svizzero verso le prossime elezioni federali. “Il punto focale della nostra agenda sarà la sicurezza”, premette a Ticinonews il consigliere agli Stati ticinese, che aggiunge: “La sicurezza è un valore fondamentale, base per creare posti di lavoro e per investire nel Paese. Nel concreto, parlo di approvvigionamento energetico, alimentare, ma anche della capacità di difenderci in caso di attacco o di minaccia”.

Sfide locali

Non c’è però solo la politica internazionale o quella federale. In Ticino, Lega e Udc stanno trattando in vista di una possibile alleanza alle elezioni cantonali del 2023. L’ostacolo, o per chiamarla con le parole di Norman Gobbi “la pietra d’inciampo”, è la tassa di collegamento. I democentristi, da sempre contrari, hanno annunciato un’iniziativa per chiederne l’abrogazione. Una notizia che al consigliere di Stato leghista Claudio Zali - dicono - sia rimasta sullo stomaco. “Credo proprio che l’alleanza fra Lega e Udc sarà capace di resistere anche alla tassa di collegamento. È vero che siamo sempre stati critici nei confronti di questo nuovo balzello che tocca le tasche dei ticinesi, ma siamo disposti a sederci attorno a un tavolo per capire quali siano le condizioni migliori per raggiungere i nostri comuni obiettivi”.