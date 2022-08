Gli insegnanti chiedono più mezzi

Per far fronte alla penuria di personale e alle sfide legate all'integrazione degli allievi ucraini, le organizzazioni degli insegnanti nella Svizzera tedesca e francese chiedono più mezzi, finanziari e umani.

Sempre meno insegnanti qualificati “Il nuovo anno scolastico inizia con un’ulteriore aumento della penuria di personale qualificato, una situazione più o meno grave a dipendenza della regione”, ha sottolineato oggi a Berna Dagmar Roesler, presidente del sindacato degli insegnanti della Svizzera tedesca (LCH). Per questo motivo, sempre più posti vengono assegnati a personale non sufficientemente qualificato, inclusi insegnanti ancora in formazione. Nel canton Berna, ad esempio, 1500 maestri su 15'000 non sono abbastanza qualificati.

Necessari sostegni finanziari e aumenti del personale L'integrazione degli allievi ucraini costituisce un'ulteriore sfida. Proprio per questo serve che scuole e comuni ricevano sostegno finanziario - e un aumento del personale - da Confederazione e Cantoni. SER e LCH chiedono poi misure di lunga durata per attirare maggiore personale, garantendo fra le altre cose condizioni di lavoro attrattive.

I limiti del federalismo

I due sindacati sono anche tornati sull'argomento della pandemia, sottolineando i limiti mostrati dal federalismo. Proprio per questo motivo le associazioni si dicono a favore della creazione, per le future crisi, di uno stato maggiore nazionale composto da rappresentanti di Confederazione e Cantoni. Di questo organismo dovrebbero fare parte anche rappresentanti del sistema scolastico. Più in generale, viene sostenuta la necessita di rafforzare la coordinazione fra Cantoni in materia di formazione. I sindacati esortano quindi le autorità a creare una base legale per migliorare la collaborazione in questo senso.