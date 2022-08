“Gli immigrati non cercano l’assistenza più alta”

Gli immigrati beneficiari di aiuti sociali svizzeri non si trasferiscono in comuni dove le prestazioni assistenziali sono migliori. O, quantomeno, non esistono prove che attestino un comportamento di questo tipo. È la conclusione a cui giunge uno studio di tre ricercatori attivi presso il Politecnico federale di Zurigo e altri istituti superiori fra Stati Uniti e Regno Unito.

Il campione

Lo studio prende in considerazione gli stranieri beneficiari di prestazioni assistenziali già presenti in Svizzera e che si trasferiscono in altri comuni all’interno dei confini nazionali. “I nostri risultati dimostrano che, sebbene i beneficiari di prestazioni sociali degli immigrati in Svizzera siano relativamente mobili, ci sono poche prove che ottimizzino sistematicamente le prestazioni sociali quando si trasferiscono”. Infatti, secondo quanto rilevato nella ricerca, “Gli immigrati non aumentano significativamente il loro reddito assistenziale in seguito a un trasferimento”.