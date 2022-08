“Gli agenti di sicurezza non sono poliziotti”

Agenti di sicurezza di una società privata non possono essere ritenuti rappresentanti delle autorità, anche se ingaggiati su incarico dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Lo ha stabilito il Tribunale penale federale (TPF), che ha assolto un richiedente l’asilo dall’accusa di violenza e minacce contro le autorità. L’uomo aveva opposto resistenza quando tre guardie cercavano di immobilizzarlo nel centro federale di Embrach (ZH).

La sentenza

Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici dell’alta corte con sede a Bellinzona rilevano che nessuna base legale formale consente alla SEM di esercitare in un centro federale una facoltà di coercizione come quella assegnata alla polizia. Di conseguenza la SEM non può nemmeno delegare tale competenza a terzi.