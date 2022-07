Gli affitti crescono ancora in giugno

Come nel mese precedente, in giugno in Svizzera gli affitti sono cresciuti leggermente. L’aumento è stato dello 0,3%, un ritmo appena superiore allo 0,2% di 30 giorni prima. In tutto il primo semestre l’incremento è dell’1,3%.

Pesano i costi dell’energia

L’indice degli affitti di Homegate, pubblicato oggi in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), ha raggiunto i 117,9 punti. L’evoluzione non è solamente dovuta ai costi dell’energia, poiché il progresso riguarda anche gli affitti netti, spiega la piattaforma immobiliare. La situazione è in forte contrasto con l’evoluzione pre-pandemica, quando gli alti tassi di abitazioni vacanti aveva creato nervosismo fra gli investitori.

Alta la richiesta

Ora la richiesta di alloggi in affitto è di nuovo aumentata, anche a causa della crescita dell’immigrazione netta in Svizzera. Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno circa 33’000 persone sono entrate nella Confederazione.