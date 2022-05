Glarona, si riunisce la Landsgemeinde

La Landsgemeinde di Glarona, dopo tre anni di cancellazioni e spostamenti per la pandemia, è tornata nella sua data tradizionale: la prima domenica di maggio. Nel nutrito ordine del giorno figurano 17 oggetti posti in votazione. I cittadini del piccolo cantone della Svizzera orientale (685 chilometri quadrati per poco più di 40’500 abitanti) si sono riuniti poco prima delle 10.00 sulla Zaunplatz di Glarona, una piazza del capoluogo altrimenti adibita a parcheggio.