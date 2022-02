Giovani Verdi: «Ora proibiamo tutta la pubblicità!»

Secondo i Giovani Verdi svizzeri, che plaudono al risultato della votazione, il «sì» al divieto della pubblicità del tabacco per i giovani è un segnale che «la società sta mettendo criticamente in discussione la pubblicità e la sua influenza sul nostro comportamento di consumo». Per questo motivo chiedono ora un divieto generale della pubblicità.

«La pubblicità spinge il consumo e danneggia le risorse naturali»

Questo perché «la pubblicità crea sempre incentivi e bisogni artificiali e quindi fondamentalmente ci danneggia tutte e tutti. L’insaziabile sovraconsumo e la sensazione di non avere mai abbastanza, di non essere mai sufficientemente buoni e abbastanza belli ne sono solo alcune delle tante conseguenze». Eppure, si legge nella nota «una continua crescita del consumo semplicemente non è possibile su un pianeta dalle risorse finite: la pubblicità promuove lo sfruttamento dell’ambiente, delle lavoratrici e dei lavoratori e degli animali e riproduce stereotipi». Per questo motivo «la direzione dei Giovani Verdi Svizzera vede una profonda necessità di azione in questo campo e chiede dunque un divieto generale della pubblicità per i beni di consumo. Decoriamo l’ambiente cittadino e la campagna con arte e cultura invece della pubblicità».