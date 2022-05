Ginevra, vasto incendio vicino all’aeroporto

Il rogo nel futuro centro federale per richiedenti asilo

Secondo il tenente Nicolas Millot, portavoce del Servizio antincendio e soccorso (SIS), l’incendio è scoppiato nel cantiere del futuro centro federale per richiedenti asilo. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS. Un’enorme colonna di fumo nero era visibile nel tardo pomeriggio da diversi punti della città. In diversi video pubblicati sui social, si vede un denso fumo nero che proviene dalla cima dell’edificio da cui è scoppiato l’incendio.