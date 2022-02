Ginevra, rendiconti truccati: condannati tre consiglieri comunali Udc

Tre consiglieri comunali eletti nelle file dell’UDC a Grand-Saconnex, nel canton Ginevra, sono stati riconosciuti colpevoli di truffa e falsità in atti, per aver presentato falsi rendiconti sui gettoni di presenza e versare meno soldi al loro partito. I fatti risalgono al 2020, secondo il decreto d’accusa che risale al settembre 2021 e di cui hanno dato notizia oggi la RTS e la Tribune de Genève.

Ancora in consiglio comunale come indipendenti

Sia il partito che la città di Grand-Saconnex hanno sporto denuncia: i tre sono stati condannati a una pena pecuniaria sospesa di 90 aliquote giornaliere e a una multa di 500 franchi. “Questi comportamenti sono incompatibili con i valori del partito”, ha detto Céline Amaudruz, consigliera nazionale e presidente dell’UDC del canton Ginevra. Si è deciso di comune accordo che queste tre persone devono dimettersi dal partito, ha aggiunto Amaudruz. Stando al sito web del comune, i tre continuano tuttavia a sedere in consiglio comunale come indipendenti. Due di loro, che erano anche gran consigliere e rispettivamente primo subentrante, si sono invece dimessi dal parlamento cantonale.