Ginevra, lanciata iniziativa per trasporti pubblici gratuiti

A Ginevra i giovani dello schieramento rosso-verde hanno lanciato oggi un’iniziativa costituzionale cantonale che chiede trasporti pubblici gratuiti per tutti. I fondi per realizzare il progetto dovrebbero provenire da una ripartizione più equa dell’aliquota fiscale dei contribuenti. Progetti simili sono già stati avviati in altri cantoni, come Vaud, Friburgo e Neuchâtel. Il comitato d’iniziativa ha sottolineato che il trasporto individuale è responsabile di gran parte delle emissioni di gas a effetto serra in Svizzera, con una quota stimata al 30%. “Tra i trasporti individuali, l’automobile è 28 volte più inquinante del trasporto pubblico”, da qui la necessità di favorire quest’ultimo, hanno sottolineato gli oratori.