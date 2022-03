Ginevra, coreografo accusato di molestie

Prevenzione delle molestie in 35 istituzioni

L'inchiesta ha preso il via ufficialmente oggi e non si limiterà alla società Alias: si approfitterà dell'occasione per stilare un inventario delle misure esistenti per prevenire le molestie sessuali in 35 istituzioni e compagnie ginevrine sovvenzionate nel campo delle arti dello spettacolo. L'indagine durerà fino all'inizio dell'estate e i risultati verranno comunicati a settembre. A dipendenza dell'esito verranno emanate raccomandazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle misure di prevenzione già esistenti o per la creazione di nuove.