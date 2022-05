Ginevra, 13 anni di carcere per aver ucciso la moglie

Un uomo d'affari di 71 anni è stato condannato oggi dal Tribunale criminale di Ginevra a 13 anni di prigione per l'omicidio di sua moglie. I giudici hanno stimato che ci fossero sufficienti prove del fatto che abbia soffocato la consorte con un cuscino. L'imputato sostiene invece che la moglie, morta nel 2016 a 66 anni, sia deceduta per cause naturali. Gli avvocati dell'uomo hanno annunciato che si batteranno fino alla fine per provare l'innocenza del loro cliente.