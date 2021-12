Genitori muoiono in un incendio

Un incendio scoppiato questa mattina presto in una villetta unifamiliare a Oberhelfenschwil (SG) ha determinato la morte di un 50enne e di una 46enne, genitori di due ragazzi di 12 e 14 anni che sono riusciti a lasciare l’abitazione in tempo. Lo fa sapere in un comunicato la Polizia cantonale sangallese. I due ragazzi sono stati presi a carico da famigliari con il sostegno del comune, dei servizi sociali e della polizia cantonale, viene precisato.