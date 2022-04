Gasolio prelevato illegalmente, avviata indagine

Denuncia partita da due ong La denuncia contro la società è stata presentata nel maggio 2020 delle ong Public Eye e TRIAL International per complicità in saccheggio. Prelevato dai serbatoi libici, il carburante è stato presumibilmente trasbordato da barche da pesca a navi noleggiate da due uomini d’affari maltesi in acque internazionali e poi trasportato a Malta.

La società respinge le accuse Secondo le organizzazioni, Kolmar Group avrebbe comprato oltre 50’000 tonnellate di gasolio immagazzinate nella capitale maltese La Valletta tra il 2014 e il 2015. La società di Zugo respinge fermamente le accuse, ripetendo di non essere in alcun modo coinvolta nelle presunte attività illegali.

Segnalazioni giunte anche dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Oltre alla denuncia delle ong, il MPC ha ricevuto tra maggio e giugno 2020 una nota dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro che fa riferimento a un contesto identico, ha affermato il MPC all’agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa da Gotham City, testata romanda che si occupa di criminalità economica. Una rete di contrabbando di gasolio marittimo proveniente dal saccheggio delle raffinerie di petrolio dello Stato libico sarebbe stata realizzata tra il 2014 e il 2015 nel contesto del conflitto libico, è stato precisato.

Sospetti sufficienti per avviare indagine

Dopo aver condotto un’analisi preliminare, i sospetti si sono rivelati “sufficienti”, motivo per cui il MPC ha ordinato l’apertura di un procedimento penale. Visto che l’inchiesta è in corso, non saranno fornite ulteriori informazioni in questa fase, ha aggiunto la Procura federale. Secondo Gotham City, l’indagine è stata formalmente aperta nel novembre 2020.