Gas, “la Svizzera dovrebbe allinearsi all’Ue”

Cosa prevede il piano In caso di carenza di gas, la Svizzera sarebbe toccata sui flussi d'importazione e avrebbe tutti gli interessi ad allinearsi all'Ue, ha spiegato la ministra dell'energia. Pochi giorni fa, i Paesi dell'Ue hanno trovato un'intesa su un piano d'emergenza per ridurre i consumi qualora la Russia interrompesse le sue forniture di gas. Esso prevede tagli volontari a livello nazionale del 15% fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023.

Le decisioni del Governo

Interrogata sulla possibile partecipazione della Confederazione a tale strategia, Sommaruga non si è sbilanciata, sottolineando come la decisione spetti al Consiglio federale. È comunque importante mostrare a Bruxelles che anche la Svizzera offre il proprio contributo, ha affermato la ministra. Stando alla bernese, il Governo dovrà inoltre stabilire se siano possibili delle concessioni per le imprese che emettono più CO2, a causa dell’utilizzo di petrolio al posto del gas. “Per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in inverno, numerosi Stati dovranno fare cose che avrebbero preferito non fare”, ha dichiarato.