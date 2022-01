Funivia sul lago a Zurigo, progetto a rischio

Importante battuta d’arresto per il progetto della funivia sul lago di Zurigo. Il Tribunale amministrativo cantonale ha respinto il ricorso della società ZüriBahn contro una decisione riguardante il piano regolatore. All’atto pratico quindi, secondo quanto si legge nella sentenza pubblicata oggi, al momento la funivia non può essere costruita. I problemi riguardano il piano regolatore, ma anche interessi pubblici predominanti che ostacolano l’avvio dei lavori.

Quando e se la funivia vedrà mai luce non è al momento chiaro. La Banca cantonale di Zurigo (ZKB), ideatrice del progetto, si è limitata a dire all’agenzia Keystone-ATS - tramite un portavoce - che prende atto della sentenza e la analizzerà in dettaglio. In seguito verrà pesa una decisione. La cosiddetta “ZüriBahn” doveva essere un regalo alla popolazione da parte della ZKB per i 150 anni di esistenza dell’istituto, che cadevano nel 2020. Il tutto è però stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus, ma anche di numerosi ricorsi e di problemi burocratici, che hanno portato alla sentenza odierna.

Fondamentalmente, la funivia risulta in regola solamente a livello di piano regolatore regionale, ma non cantonale, cosa però necessaria per un progetto simile, poiché ha un impatto sull’ambiente. Oltre a questo, la zona interessata è protetta dal punto di vista paesaggistico e vi è un’area archeologica. La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato e può essere impugnata davanti al Tribunale federale.