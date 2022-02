Fuga d'ozono: persone dimesse dall’ospedale

Sono stati tutti dimessi dall'ospedale i 12 scolari e l'adulto ricoverati ieri a causa di difficoltà respiratorie dopo la fuoriuscita di ozono da una piscina coperta di una scuola di Lachen (SZ). Lo hanno comunicato oggi le autorità comunali. La maggior parte dei bambini colpiti dall'incidente chimico ha potuto tornare a scuola già stamattina. Anche l'adulto ricoverato in ospedale ha potuto riprendere il suo insegnamento, ha precisato il comune di Lachen. La causa esatta della fuga non è ancora stata delucidata. La polizia cantonale svittese ha promesso ulteriori informazioni nel corso della giornata.

Cosa è successo L'allarme era scattato ieri pomeriggio poco prima delle 16, quando diversi bambini e adulti nella piscina coperta della scuola Seefeld avevano improvvisamente avuto tosse e difficoltà respiratorie. Una sessantina di alunni, di classi dal terzo al sesto anno, e gli adulti erano stati immediatamente portati fuori dall'edificio per sicurezza. Una quarantina di persone aveva ricevuto assistenza medica e una dozzina di loro era stata portata all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Vasta operazione di soccorso

L'incidente aveva fatto scattare un'operazione su larga scala. In alcuni momenti, erano in azione circa 200 persone, 17 ambulanze e quattro elicotteri di soccorso. La piscina coperta era stata rinnovata nel 2018, ha indicato ancora il comune. Anche l'impianto a ozono era stato revisionato in quell'occasione ed è soggetto a una manutenzione annuale. L'ultima risale all'estate scorsa.