Frontex, attivisti bloccano un ufficio federale

Circa 30 attivisti hanno bloccato stamane l'entrata dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) a Berna. L'azione è stata intrapresa per protestare contro l'aumento dei contributi svizzeri a Frontex, l'agenzia europea delle frontiere. Sull'argomento i cittadini sono chiamati a votare il 15 maggio. I manifestanti, che in un comunicato si definiscono appartenenti a una libera alleanza, chiedono libertà di movimento per tutti. La chiusura delle frontiere europee deve secondo loro avere fine.