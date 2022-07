È bruciato uno chalet ieri sull’alpe Les Pueys, nel Canton Friburgo. I pompieri sono riusciti a portare in salvo le persone all’interno della casa e gli animali presenti in stalla, ma lo stabile è stato distrutto dalle fiamme. Due persone sono rimaste ferite: una è stata elitrasportata in ospedale a causa delle ustioni riportate, un’altra è stata curata sul posto dai soccorritori. Lo comunica la Polizia cantonale friburghese. Un’inchiesta è in corso per stabilire le cause del rogo.