Frauenfeld, 38enne padre di famiglia ferito da arma da fuoco

Misterioso incidente ieri pomeriggio a Frauenfeld (Tg): un uomo di 38 anni è stato colpito da un proiettile di arma fuoco e ha riportato ferite medio-gravi. Le circostanze esatte non sono ancora note. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni.

Un misterioso incidente Poco dopo le 16.00 di ieri, l'uomo si trovava con i suoi due figli e un conoscente davanti a un immobile situato in un quartiere residenziale del capoluogo turgoviese. Stando alle sue dichiarazioni, ha improvvisamente sentito un forte dolore alla parte inferiore del corpo, indica oggi la polizia cantonale in una nota. La successiva visita medica ha rivelato una ferita da arma da fuoco di entità medio-grave. È quindi stato trasportato all'ospedale.

Circostanze al vaglio degli inquirenti

Le circostanze dell’insolito episodio sono al vaglio degli inquirenti. Le persone presenti sul luogo dell’incidente non hanno sentito alcun colpo né visto alcun sospetto, ha precisato all’agenzia Keystone-Ats un portavoce della polizia. Ogni informazione sull’arma utilizzata è impossibile finché non è stato trovato il proiettile. La polizia scientifica turgoviese ha rilevato delle impronte sul posto, mentre il ministero pubblico cantonale ha aperto un’inchiesta penale. Gli inquirenti non scartano alcuna pista, compresa quella di un colpo sparato da lunga distanza, ha aggiunto il portavoce.