Forte crescita del crowdfunding in Svizzera

La raccolta di fondi tramite crowdfunding è più popolare che mai in Svizzera, in particolare nel settore immobiliare. Secondo uno studio, quest'anno sarà per la prima volta superata la soglia del miliardo di franchi accumulati in questo modo.

La ripresa dopo il rallentamento

Nel 2021 sono stati finanziati progetti per 792 milioni di franchi, ciò che rappresenta una crescita del 31% rispetto all'anno precedente, precisa l'Istituto dei servizi finanziari di Zugo (Ifz) che fa capo alla Scuola universitaria professionale (Ssup) di Lucerna, autore della ricerca. Ciò significa che si è tornati a una netta progressione, dopo il rallentamento del 2020 legato alla pandemia.

I settori

Sempre nel 2021, la quota maggiore (607 milioni) era rappresentata da prestiti a Pmi e privati. Ciò rappresenta una crescita del 35% rispetto all'anno precedente. Anche gli investimenti in start-up o quelli diretti in immobili sono aumentati significativamente (+30%), raggiungendo i 147 milioni di franchi. È invece diminuita la disponibilità a sostenere cause benefiche e progetti culturali: -16% a 38 milioni di franchi su base annua.