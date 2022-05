Fondo dei coniugi von Matt all’Archivio svizzero di letteratura

Negli ultimi anni, i coniugi Beatrice e Peter von Matt hanno ceduto gradualmente i loro scritti all’Archivio svizzero di letteratura (ASL). Una procedura che è ora giunta al termine, ha indicato la Biblioteca nazionale svizzera (BN) in una nota. Per 50 anni Beatrice e Peter von Matt si sono occupati di letteratura, in qualità di studiosi e di scrittori. In questo modo, parallelamente al lavoro di preparazione delle loro rispettive opere, alle conferenze, ai discorsi, alle recensioni e alla corrispondenza, sono stati creati due archivi.

Firmato accordo di donazione I coniugi von Matt hanno firmato già nel 2014 un accordo di donazione con l’ASL e dal 2020 hanno iniziato a cedere materiale. In occasione dell’85esimo compleanno di Peter von Matt quest’oggi e della medaglia d’onore alla carriera del Cantone di Zurigo per Beatrice von Matt, la cessione dei fondi all’ASL è giunta al termine.

I coniugi

Entrambi hanno studiato germanistica e anglistica. Mentre lui lavorava come professore di nuova letteratura tedesca all’Università di Zurigo e faceva ricerca, lei era redattrice per l’inserto culturale della “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ). Inoltre, Beatrice von Matt è stata membro di varie giurie in Svizzera e all’estero. Nell’ambito della letteratura femminile ha curato l’opera di riferimento “Frauen schreiben die Schweiz” (1998). In qualità di editrice e autrice di monografie, ha valorizzato autori come Meinrad Inglin, Kuno Raeber, Werner Düggelin e Charles Ferdinand Ramuz.