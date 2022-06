Fondi per vaccini in conciliazione

Sarà necessaria una conferenza di conciliazione per decidere il destino della prima aggiunta al preventivo 2022 della Confederazione. Le due Camere hanno posizioni differenti per quel che concerne l'acquisto di vaccini anti-covid-19 per il 2023.

Due camere, due idee

Ieri il Nazionale ha per la terza volta sostenuto la proposta del Consiglio federale di stanziare 780 milioni per l'acquisto di 14 milioni di dosi. Oggi gli Stati - con 29 voti contro 14 e una astensione - hanno nuovamente detto di non essere disposti a spendere più di 560 milioni (per 7 milioni di dosi). Questa riduzione, ha spiegato la relatrice commissionale Johanna Gapany (PLR/FR), tiene conto dell’evoluzione sanitaria. “Bisogna procedere a tappe, senza precipitazione”, ha aggiunto. Inutile l’appello di Eva Herzog (PS/BS), che ha invitato i colleghi a non correre rischi sanitari.